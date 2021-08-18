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18.08.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Фадеев: «Иностранное вмешательство началось за два месяца до выборов в Госдуму»

Западные структуры уже представляют предстоящие выборы в Государственную думу как фактически нелегитимные. Об этом...

Западные структуры уже представляют предстоящие выборы в Государственную думу как фактически нелегитимные.

Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, отвечая на вопрос об иностранном вмешательстве на предстоящих выборах в Госдуму.

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«Такие факты уже есть. Например, БДИПЧ ОБСЕ не приедет наблюдать за выборами в сентябре. И, собственно, никто не препятствовал тому, чтобы они сюда приезжали. Они изображают дело так, будто бы эти выборы будут несправедливыми и фактически нелегитимными. Это и есть вмешательство. До выборов еще было два месяца, а они уже выступили с таким заявлением. И я понимаю активную позицию ЦИК, которая, конечно, обеспокоена ситуацией. Самое главное, чтобы у нас в стране избиратели доверяли выборным процедурам. Но тем не менее заграничный аспект тоже имеет значение», – сказал правозащитник.

У него также поинтересовались, насколько вообще принципиально для России присутствие БДИПЧ в частности и иностранных наблюдателей в принципе.

«Хотите — приезжайте, не хотите — нет. Пожалуйста, наблюдайте за выборами и делайте свои выводы. Но есть понятие суверенитета. Никто не будет подстраиваться под БДИПЧ или какие-либо другие иностранные институты», резюмировал Фадеев.

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