«Фамилий называть не буду» – украинский политзек подверг сомнению списки ЛДНР на обмен пленными

14.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Около половины освобожденных в результате недавнего обмена между Украиной и ЛДНР людей не имели отношения к антифашистскому движению и отбывали наказания по «обычным» уголовным статьям.

Об этом в своем блоге заявил бывший политзаключенный, украинский журналист Павел Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Волкова, оказаться на свободе большой части участвовавших в обмене людей помогли «договорняки» с силовиками.

«Чуть ли не половина обменянных не имела никакого отношения к антифашистскому сопротивлению и сидела по обычным уголовным статьям. Как они умудрились попасть на обмен? Да так же, как и в 2017 – договорились. Дальше объяснять не буду. Опять же, я ничего против этих людей не имею, может они тоже невиновны. Но ведь в том числе из-за таких дел в обмен не попали реальные политзаключенные.

Это раз. А два – это те загадочные 20 человек, которые вдруг отказались от обмена прямо на линии соприкосновения (а что, так можно?) и пропагандистские СМИ тут же использовали это как медиа-бомбу, чтобы сказать, что даже “террористы” не хотят в ЛДНР. Может и не хотят, даже наверняка, но что это за люди?

Кое о ком удалось навести справки. Фамилий называть не буду. Просто скажу, что это люди, либо тоже не имеющие отношения к политическим статьям, либо некоторым образом имеющие, но которым по ряду причин в Донецке и Луганске появляться нельзя. Поэтому с ними сразу был разговор – освобождаем на обмен, но на самом обмене вы от него отказываетесь.

Эти люди вернулись на Украину и живут себе. Пусть живут конечно, не вопрос. Только интересно, как так получается, что реальные политзэки, которые перед обменом в ускоренном порядке получили приговоры по отсиженному (т.е. уже являются по закону абсолютно свободными людьми) насильно посажены в автобусы и обменяны без какой-либо альтернативы, а другие люди с такими же приговорами просто могли в последний момент отказаться от обмена и вернуться домой? Вот здорово-то как.

И в связи с этим закономерный вопрос. Списки удерживаемых лиц, которых ЛДНР вернули на Украину были опубликованы дня через 3 после обмена. А где полные списки тех, кого обменяла Украина?», – спрашивает Волков.

В комментариях под своим сообщением Волков добавил, что некоторые из участников обмена даже успели побывать участниками так называемой АТО на Донбассе.

При этом, пользователи отметили, что формально в украинских списках все политзаключенные шли по стандартным уголовным статьям.

«Так фокус в том, что все наши политзаключенные сидели по уголовным статьям… Поэтому у нас и политзаключенных вроде бы нет, а есть уголовники», – подчеркнула Тамара Долженкова.

Напомним, 29 декабря прошлого года в ходе прошедшего обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» Киев передал Донецку 60 заключенных, Украине передано из ДНР 52 человека. ЛНР передала Украине 25 и забрала 63 удерживаемых лиц.