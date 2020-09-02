Фарион угрожает жителю Макеевки и зовет своих сторонников на суд

02.09.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион пригласила своих сторонников на судебное заседание, чтобы «объяснить» подавшему на неё иск жителю Макеевки, покинувшему ДНР в 2014-м, что русскоязычные – это «позор и оружие против Украины».

Об этом она заявила в эфире своего YouTube-канала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже рассказывала вам про то, что имею иск от какого-то Бори с Макеевки, который обиделся на меня, из-за того, что я даю безупречную характеристику основному феномену национального самоотрицания, кое назвало само себя русскоязычное население.

В связи с этим оно обратилось в суд, чтобы заставить Ирину Фарион не высказать своих мыслей, по поводу того, что наиболее позорное для Украины – русскоязычное население», – заявила Фарион.

Также русофобка пригласила своих сторонников на заседание суда.

«Первое заседание суда прошло 31 июля, оно было ознакомительное, но этот обиженный житель Макеевки Боря не доехал до Львова. Будем надеяться, что доедет на следующее заседание суда, которое состоится третьего сентября в 11 часов на улице Сечевых стрельцов в городе Львов.

Поэтому сердечно приглашаю всех вас для того, чтобы мы пояснили этому обиженному человеку, что русскоязычное население – это на самом деле основа московско-украинской войны», – подчеркнула Фарион.

Отметим, ранее она высказывала сомнение, что у неё есть шансы выиграть этот суд против бывшего жителя Донбасса.

Также напомним, что во время первого заседания суда около сотни националистов организовали митинг в поддержку Фарион.