02.09.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галичина, Политика, Украина
Просмотров:

Фарион угрожает жителю Макеевки и зовет своих сторонников на суд


Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион пригласила своих сторонников на судебное заседание, чтобы «объяснить» подавшему на неё иск жителю Макеевки, покинувшему ДНР в 2014-м, что русскоязычные – это «позор и оружие против Украины».

Об этом она заявила в эфире своего YouTube-канала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я уже рассказывала вам про то, что имею иск от какого-то Бори с Макеевки, который обиделся на меня, из-за того, что я даю безупречную характеристику основному феномену национального самоотрицания, кое назвало само себя русскоязычное население.

В связи с этим оно обратилось в суд, чтобы заставить Ирину Фарион не высказать своих мыслей, по поводу того, что наиболее позорное для Украины – русскоязычное население», – заявила Фарион.

Также русофобка пригласила своих сторонников на заседание суда.


«Первое заседание суда прошло 31 июля, оно было ознакомительное, но этот обиженный житель Макеевки Боря не доехал до Львова. Будем надеяться, что доедет на следующее заседание суда, которое состоится третьего сентября в 11 часов на улице Сечевых стрельцов в городе Львов.

Поэтому сердечно приглашаю всех вас для того, чтобы мы пояснили этому обиженному человеку, что русскоязычное население – это на самом деле основа московско-украинской войны», – подчеркнула Фарион.

Отметим, ранее она высказывала сомнение, что у неё есть шансы выиграть этот суд против бывшего жителя Донбасса.

Также напомним, что во время первого заседания суда около сотни националистов организовали митинг в поддержку Фарион.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть