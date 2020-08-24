В день «так называемой независимости» Фарион готовится к поражению в суде

24.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Скандально известная львовская националистка Ирина Фарион сомневается, что у неё есть шансы выиграть проходящий во Львове суд против бывшего жителя Донбассса, который обвинил одиозную русофобку в разжигании розни.

Об этом она заявила эфире телеканала «НТА», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это и свидетельствует об отсутствии самого главного – национальной сознательности, которая стоит на двух китах – историческая сознательность и языковая сознательность. Историческая сознательность даёт тебе понимание того, откуда ты и какого роду-племени.

Языковая сознательность показывает границы твоего духа. А у нас с границами духа рассечены. У нас создан феномен с бессмысленным термином «русскоязычное население». И представитель русскоязычного населения судится с Ириной Фарион за то, что Ирина Фарион называет русскоязычное население соответственно с его сутью. Абсурд.

И суд происходит в городе Львове. И я не знаю, есть ли у меня шансы выиграть этот суд. Это на 28-м году так называемой украинской независимости», – возмутилась националистка.

Напомним, ранее, во время одного из заседаний, Фарион под зданием суда устроила шабаш.