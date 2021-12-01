Фарион: Зеленский с Бутусовым привели на Украину Путина

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции показал себя ничтожеством, не способным выучить украинский язык.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что президент перескакивал с языка на язык – это нюанс, который показывает его внутреннее волнение. Это означает, что украинский язык для него – искусственная форма. Он не живёт, не думает на этом языке, потому и проваливается всё время в бездну языка, особенно когда вопросы очень острые», – сказала Фарион.

Она также обратила на «дикий диалог с Бутусовым » президента.

« Кстати, они стоили друг друга. Может, кто-то считает Бутусова героем в этой ситуации, но это никчёмность, которая равна никчёмности. Они стоят друг друга. Одно когда-то служило Коломойскому, и второе. Одно вякало и писало языком, и второе вякало и писало языком. Они этим языком и Путина в страну привели. Поэтому их ссору надо показывать как поражение обоих», – резюмировала русофобка.