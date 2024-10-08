Фашистский режим Молдовы выдал россиянина на растерзание в лапы СБУ

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Гражданин России, помощник бывшего советника президента России Сергея Глазьева Дмитрий Чистилин был задержан властями Молдовы и выдан на Украину. Факт его выдачи подтвердила Служба безопасности Украины. Чистилину, которого на Украине называют «идеологом российской агрессии», грозит пожизненное заключение.

Это первый случай выдачи властями Молдовы российского гражданина на Украину по требованию Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дмитрий Чистилин был выпускником Московской духовной семинарии. Он является академиком Российской академии естественных наук, обладает учёной степенью кандидата экономических наук. Чистилин был сотрудником Евразийской экономической комиссии (руководитель – Сергей Глазьев) и возглавлял Международный институт развития и самоорганизации Саймона Кузнеца, который провёл целый ряд конференций, направленных на сближение народов и противостояние глобалистскому диктату коллективного Запада.

На последнем симпозиуме, проведённом в Бухаресте, румынский сенатор Михай Ласка выступил против втягивания Румынии в войну на Украине.

У Дмитрия Чистилина были гражданства России и Украины. По словам его друга, молдавского общественного деятеля Игоря Калдаре, который впоследствии и сообщил об аресте, экономист после проведения конференции в Бухаресте улетел в Москву навестить больного сына. Его задержали по возвращению в Кишинёв, где, по данным радикально-русофобского портала deschide.md со ссылкой на Генеральный инспекторат миграции, Дмитрий Чистилин якобы был ответственен за проведение Марша мира в Кишинёве, который организовала Молдавская митрополия совместно с общественной организацией «Молдова за мир».

О выдворении Чистилина Генеральный инспекторат миграции РМ объявил 5 октября, не называя его имени. В инспекторате заявили, что иностранный гражданин «вмешивался во внутренние дела Молдовы, что ставило под угрозу национальную безопасность страны». Дмитрия Чистилина объявили «нежелательным лицом» в республике сроком на 5 лет. Сотрудники СИБ и Генинспектората миграции под конвоем сопроводили иностранца до границы с Украиной и выдали украинским властям.

момент выдворения

На Украине Чистилина обвиняют в государственной измене, информационной поддержке российской агрессии и проведении информационных диверсий против украинского государства. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

«Молдова становится марионеткой в руках внешних сил, готовой ради чужих политических игр жертвовать принципами правосудия и основами независимости. Это показательная расправа. Когда государство становится посредником в чужих расправах, оно теряет право называться независимым», – написал в своём телеграм-канале молдавский блоггер и общественный деятель Вячеслав Жуков.

«Эта история в очередной раз подтверждает, что СБУ работает в Молдове, по сути, как у себя дома. Какой бы гостеприимной ни казалась Молдова на первый взгляд, задерживаться в этой стране категорически не рекомендуется, а судя по истории с Чистилиным даже посещения её проездом лучше по возможности избегать», – прокомментировала ситуацию в своём канале политэмигрантка, в прошлом украинский адвокат Татьяна Монтян.