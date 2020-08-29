Федерация БиГ пытается вытолкнуть мигрантов-нелегалов в Республику Сербскую

29.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Полиция Уна-Санского кантона Федерации (бошнякско-хорватской) Боснии и Герцеговины вывезла более 600 мигрантов на административную границу с Республикой Сербской.

Об этом сообщил телеканал РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ответ на эту откровенную провокацию президент РС Желька Цвиянович заявила о том, что в сербском энтитете БиГ никогда не будет мигрантских лагерей.

«У нас для них всего два пункта назначения: то место, откуда они пришли, и то место, куда они направляются, – рассказала Цвиянович в интервью РТРС. Мигранты не являются неотъемлемой частью нашей политики или того, что мы хотим от Республики Сербской в политическом, экономическом, социальном смысле или каком-либо другом смыслах…. Мне жаль всех, у кого трудная судьба, но это движения другого рода, это организованные движения, массовые, с целью и с людьми, которые абсолютно непроверены и непроверяемы».

Цвиянович считает, что одним из способов решения проблемы является возвращение мигрантов в те страны, откуда они прибыли.

Тем временем полиция РС следит за развитием событий, не допуская, чтобы ситуация вышла из-под контроля. По словам самих правоохранителей, мигранты жалуются на полицию соседнего Уна-Санского кантона, которая ведет себя с ними жестко, подвергая избиениям.

Напомним, что нелегалы, число которых составляет порядка 8 тысяч человек, давно стали головной болью северо-запада БиГ и спровоцировали стихийные бунты местных жителей.