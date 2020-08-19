Власти боснийского кантона взбунтовались против Сараево и блокируют заезд мигрантов

19.08.2020, Сараево, Алексей Топоров

Оперативный штаб Уна-Санского кантона, примыкающей к Хорватии северо-западной административной единицы Федерации (бошнякско-хорватской) Боснии и Герцеговины, принял решение разворачивать все прибывающие в регион автобусы с мигрантами.

По последним данным, на территории образования на сегодняшний день находятся порядка восьми тысяч нелегалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для такого жесткого решения районной администрации стали недавние волнения в городе Велика-Кладуша, жители которого собрались на народный сход против планов Сараево завезти очередную партию нелегалов.

Последние отметились на территории кантона не с лучшей стороны, нередко нападая на местных жителей с целью грабежа и из хулиганских побуждений, а также залезая в чужие дома и квартиры и поджигая пустующие здания.

После неудачных попыток решить вопрос мирными пикетами, жители городка начали, в том числе и нападая на автобусы, активно противодействовать попыткам ввезти новых чужаков в расположенный на его территории мигрантский лагерь «Мирал», где уже проживает порядка 1 тысяча 300 человек.

После этого администрация Уна-Санского кантона приняла решение разобраться с проблемой сама, если власти Сараево и международные организации не обращают на них внимания.

Мэр кантонального центра – Бихача, Шухрет Фазлич заявил, что выступает на стороне земляков. Местных жителей поддержал лидер партии «Союз за лучшее будущее БиГ», экс-министр безопасности Фахрудин Радончич, вынужденный в свое время подать в отставку после того, как сараевская элита резко выступила против него из-за его желания выслать из страны всех нелегалов.