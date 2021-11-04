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04.11.2021 20:29 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спорт, Строительство
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Федеральный центр активно возводит в российском Крыму спортивные объекты

В Крыму продолжается строительство новой инфраструктуры для спортсменов. Три современных комплекса появятся в республике...

В Крыму продолжается строительство новой инфраструктуры для спортсменов. Три современных комплекса появятся в республике уже до конца следующего года.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», их возводят в рамках проектов «Демография» и «Спорт – норма жизни», деньги на которые выделяет федеральный бюджет.

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Новые физкультурно-оздоровительные комплексы появятся в селах Доброе и Перово в Симферопольском районе, а также в городе Саки. На это выделено более 1,1 миллиарда рублей. Проекты предусматривают фитнес-залы, стадионы для легкоатлетов и футболистов, тренировочные площадки для боксеров, реабилитационные центры и так далее.

После сдачи этих объектов – в планах построить аналогичные комплексы в селе Молодежное под Симферополем и в Бахчисарае.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в крымском поселке Форос после реконструкции открылся детский стадион.

Также мы писали, что в Севастополе после масштабной реконструкции открывается стадион, построенный еще в советские времена к 200-летию города и пришедший в упадок при Украине.

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