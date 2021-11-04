Федеральный центр активно возводит в российском Крыму спортивные объекты

04.11.2021 20:29 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму продолжается строительство новой инфраструктуры для спортсменов. Три современных комплекса появятся в республике уже до конца следующего года.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», их возводят в рамках проектов «Демография» и «Спорт – норма жизни», деньги на которые выделяет федеральный бюджет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Новые физкультурно-оздоровительные комплексы появятся в селах Доброе и Перово в Симферопольском районе, а также в городе Саки. На это выделено более 1,1 миллиарда рублей. Проекты предусматривают фитнес-залы, стадионы для легкоатлетов и футболистов, тренировочные площадки для боксеров, реабилитационные центры и так далее.

После сдачи этих объектов – в планах построить аналогичные комплексы в селе Молодежное под Симферополем и в Бахчисарае.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в крымском поселке Форос после реконструкции открылся детский стадион.

Также мы писали, что в Севастополе после масштабной реконструкции открывается стадион, построенный еще в советские времена к 200-летию города и пришедший в упадок при Украине.