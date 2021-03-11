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11.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, социальные сети, Финансы, Цензура
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«Фейсбук» и «Твиттер» хотят лишить возможности зарабатывать деньги в России


Западные социальные сети зарабатывают в РФ деньги, но отказываются выполнять нормы российского законодательства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил «КП» обратилась за комментариями к директору Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергею Гребенникову.

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По его словам, следует заставить уважать пользователей интернет-гигантов.

«И уважать законодательство страны, в которой вы работаете. К сожалению, ни получивший ранее предупреждение Фейсбук, ни Твиттер полноценно не работают на территории России», – сказал Гребенников.

Он уточнил, что эти соцсети не имеют официальных представительств в России.

«Можно долго говорить о том, что эти интернет-гиганты имеют свои дочки там, где они хотят. Но если вы начинаете зарабатывать деньги на тех пользователях в тех странах, где вы функционируете — так будьте добры, относитесь лояльно к законодательству страны, где вы работаете. Вне зависимости от того, нравится оно вам или нет. Соблюдать законодательство страны, где вы зарабатываете деньги — это принципиально важно», – подчеркнул собеседник издания.

Он считает, что заблокировать нарушителей России вполне по силам.

«Наше законодательство и технические возможности РКН и операторов связи у нас достаточны. Я не люблю сравнения с китайской моделью. Наш интернет — открытый абсолютно. Просто соблюдайте законодательство. Это и есть главный принцип. А не хотите соблюдать наши законы — тогда перестаньте здесь зарабатывать», – отмечает эксперт.


«Когда говорим про возможную блокировку, что надо понимать: зарубежные пользователи уже станут внимательнее выбирать платформу для собственного продвижения и публикации контента в России. Зачем пользователю выбирать ту соцсеть, которая безответственно относится к конкретному национальному законодательству и контенту? Так же нарушаются и права пользователя! То есть, весь мой контент полетит неизвестно куда», – говорит директор РОЦИТ.

Он полагает, что от реакции «Твиттера» будет зависеть характер (временная или постоянная) блокировка.

«Если они пойдут по принципу: да мы открываем офис и начинаем взаимодействовать, соблюдать законодательство — то возможна разблокировка. Но, будь я на месте РКН, я бы не делал такого: чуть-чуть заблокируем, а завтра разблокируем. Раз уж мы встали на путь соблюдения закона — так давайте соблюдать до конца. Нельзя быть чуть-чуть беременным», – резюмирует Гребенников.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Роскомнадзор начал замедлять работу «Твиттер».

Кроме того, «Твиттер» 2862 раза наплевал на российское законодательство, оказавшись лидером по распространению запрещенной информации.

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