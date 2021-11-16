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16.11.2021 16:57
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, ЕС, ЛГБТ, Политика, Религия, Украина
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Филарет: «Мы против содомии. Нам такая Европа не нужна!»

Новости УкраиныХристианская Украина должна отказаться от стремления в аморальную Европу, погрязшую в содомии. Об этом...

Христианская Украина должна отказаться от стремления в аморальную Европу, погрязшую в содомии.

Об этом эфире телеканала «Украина 24» заявил основатель непризнанной в православном мире УПЦ КП Михаил «Филарет» Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Церковь однозначно боролась, борется и будет бороться до конца против падения морали и содомии. Все христиане будут бороться, кроме тех христиан, которым всё равно на само христианство и христианскую жизнь. Поэтому церковь находится в состоянии постоянной борьбы с антиморалью, которая идёт к нам из Европы. Вот мы хотим войти в Европейский союз? Хотим, но нужно подумать, что мы получим из Европы. Если мы получим это моральное падение, тогда нам такая Европа не нужна, мы должны жить без такой Европы», – сказал Филаретон.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине снимут фильм о гомосексуальных отношениях: «Мой юный принц».

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что Украина, отказавшись от российских и советских корней, признала своим «отцом» США и «матерью» – Европу.

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