Новости Украины

Украина, отказавшись от российских и советских корней, признала своим «отцом» США и «матерью» – Европу.

Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявила эксперт по вопросам безопасности Татьяна Проторченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина достаточно долгий период истории находилась в орбите России, как младшая сестра. Российские граждане у нас были на ключевых позициях в обороне и безопасности страны. Мы были под Россией и зависимы от России. Потом, вместо того, чтобы самоидентифицироваться и строить своё государство так, как нам этого хочется и на основах национальных интересов, мы шатнулись на Запад. Поэтому теперь у нас новый отец – США, и мать – Европа. Мы снова не независимые и снова стали колонией», – сказала она.

Кроме того, эксперт отметила, что украинские политики вместо строительства государства набивают свои карманы.

«Мы, а точнее наши политические элиты, абсолютно несформированные, это класс неприкасаемых, которые в большинстве потомки коммунистов. Они пытаются что-то придумать и делают вид, что строят государство, но на самом деле они строят собственные капиталы. Поэтому давайте не будем отождествлять людей, которые мнят себя властью и уверовали в своё божественное начало, – и людей адекватных, которые догадываются, какую страну они хотели бы строить, просто у них нет возможности», – заключила Проторченко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что контроль над Украиной полностью перешёл западным правительствам и международным организациям.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что украинское государство после развала Советского Союза так и не сумело встроиться в глобальный рынок труда, поэтому более крупные экономики сделали из «незалежной» сырьевую колонию.