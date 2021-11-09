Новости Украины

В госбюджете Украины, которым заведуют оккупационные Зе-чиновники, нет денег на закупку кислорода в отделения больных коронавирусом, на закупку энергоресурсов, на повышение пенсий, соцпособий и зарплат населению.

Зато есть 20 млн. гривен, которые Зе-оккупанты потратят на растление и деморализацию украинцев, а именно – на создание первого украинского полнометражного фильма, воспевающего ЛГБТ-отношения. Название сего кинопроизведения – опошлённая вариация доброго экзюперишного «Маленького принца» – «Мой юный принц».

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К такому выводу в своей колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

ЛГБТ-пандемия – это единственная лазейка, при помощи которой Украина может стать «цеЄвропой». Вся грязь, разврат и жестокость, присущие «демократическому» Западу, стали реальностью украинского населения, которому в 2014 году пообещали сладкую, сытую и культурную европейскую жизнь.

На счёт сладости и сытости обещания госпереворотников не сбылись, но вот культуру Украины разукрасили во все цвета радуги. Теперь при помощи украинских фильмов про нездоровые отношения, «евроинтеграторы» будут вбивать в головы детей и подростков псевдоценности, превращая молодёжь в деморализованное стадо.

По остальным острым вопросам Украина продолжает выживать в долг. До конца текущего года МВФ обещает кинуть «незалежной» кость в виде 700 млн. долларов, которые будут потрачены на погашение предыдущих займов, также поможет украинским «партнёрам» и ЕС – он выделит 600 млн. евро макрофинансовой помощи.

Транши Украина получает далеко не по большой дружбе с западными хозяевами. Чтобы получить доллары и евро, в «незалежной» нужно до конца довести преступную медреформу, образовательную и пенсионную реформы, а также антикоррупиционную реформу.

«Слуги», тем временем, предупреждают украинцев, что в будущем году каждый из них будет иметь 75 тыс. гривен долга, 14 тыс. гривен из которых в 2022 году из своих налогов нужно будет отдать на обслуживание и погашение госдолга. По прогнозам экономистов, в 2022 госдолг «незалежной» увеличится на 178 млрд. гривен – до 3,1 трл. гривен (то есть на 4,3 тыс. гривен на одного жителя страны).

Наградой за «добровольные» пожертвования украинцев на нужды «слуг» народа, станет культурный отдых под «отечественное» кино о психически нездоровых людях.