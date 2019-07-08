Филарет пошел к «агрессору» и перешел на русский язык

08.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко вместе с назначенным руководителем так называемой «Православной церкви Украины» обманули главу раскольнической УПЦ КЦ Филарета.

Об этом сам «патриарх» рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Филарета, Порошенко обещал ему фактическое правление церковью при номинально назначенном главе ПЦУ Епифании. Примечательно, что интервью глава Киевского патриархата давал на русском языке.

«Томос с нами не согласовывался. Томос принимался на архиерейском соборе Константинопольского патриархата. Если бы я знал, что будет написано в томосе, я бы никогда не согласился на такой томос… Была достигнута договоренность такая, что хотя я и не буду предстоятелем, но я буду фактически руководить украинской церковью на территории Украины и не только на территории, но и за пределами Украины, а предстоятель, митрополит Епифаний, будет представлять украинскую церковь вне, среди других православных церквей.

Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел. Обманули. И президент обманул, и митрополит Епифаний обманул. Президента Порошенко уже нет, как президента. Обида распространяется на него в такой же мере, как и по отношению к архиереям. Нет никакой обиды, хотя он и обманул», – заявил Филарет.

Примечательно, что пресс-секретарь ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Филарет нездоров, а болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против томоса. Также Зоря заявил, что «здоровый украинский человек не дает интервью каналу «Россия 24»

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Филарет, учинивший раскол в созданной Петром Порошенко раскольнической «ПЦУ».

Также Филарет сумел оторвать в свою пользу внушительную часть денежных потоков и сохраняет достаточно прочные позиции.