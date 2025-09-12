Финляндия стремительно превращает себя в приоритетную цель для РФ – финский военкор

Максим Столяров.  
12.09.2025 16:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 328
 
Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Ещё есть шанс, что глядя на успехи России в украинском конфликте, трезвомыслящие политики остановят процесс подготовки Европы к самоубийственной войне.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ещё есть шанс, что глядя на успехи России в украинском конфликте, трезвомыслящие политики остановят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Беседин спросил, сможет ли Европа поднять экономически военную машину для войны против России.

«Мы часто говорили, что этого не может быть… и этого. Все эти изъяснения финских, немецких политиков, политики других стран говорят о 2030 г., это как Апокалипсис, будет какая-то серьёзная заваруха. То бишь,  сейчас все к этому готовятся.

Я надеюсь, что этому не будет дан старт. Потому что пугать, что-то говорить, какие-то «Хаймарсы» направлять [с Эстонии на Ленинградскую область] – это ещё одно. Эстония, Латвия, Литва, Финляндия – шавки, которые гавкают на медведя, пытаются его укусить, покусывают, но сделать ничего не могут.

Но эти пакости, в том числе, откуда летят эти беспилотники, куда они полетят… Тут заявили, что в Финляндии пороховой завод строится, то есть, получается, это будет цель приоритетная. Школа, где будут собирать беспилотники – цель приоритетная, завод по сборке других беспилотников – тоже. И Финляндия, получается, встала на военные рельсы, как и другие страны», – ответил Хейсканен.

«Но, с другой стороны, думаю, что всё-таки не дойдёт до такого маразма, потому что Россия побеждает на всех фронтах, Украина несёт тяжёлые потери. Очень много наёмников гибнет в этой каше. Но всё равно туда едут, и едут, в том числе, и финны», – добавил военкор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить