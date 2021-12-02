Фёдоров: Оставленное талибам американское оружие будет применяться против России

02.12.2021  22:09 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, США


США оставили вооруженных афганских радикалов вблизи зон влияния трёх своих главных врагов – России, Китая и Ирана.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США оставили вооруженных афганских радикалов вблизи зон влияния трёх своих главных врагов – России,...

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«На иранско-афганском приграничье уже захватываются КПП, и мы не знаем, что там происходит. В своё время мы обсуждали, зачем американцы оставили талибам оружие.  Сделали они это для того, чтобы ударить по трём врагам США. Главный враг – Россия, соответственно, движение к России: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и так далее.

Второй враг, которого американцы называют «дежурным главным врагом», это Китай. Но на самом деле они маскируются для России. Потому что они понимают, что как только будет решён вопрос с Россией, он разрешится и с Китаем» – сказал он.

Депутат еще раз подчеркнул, что как только США разберётся с Москвой, Пекин капитулирует, поэтому главный враг – Россия.

«Если России не будет, Китай тут же сдастся. Если не будет России с ядерным комплексом и армией, китайцы не будут испытывать судьбу и быстро капитулируют.

Третий враг – наглый, активный, антиамериканский Иран. Просто американцы не рассматривают Иран как масштабного врага, как Россия или Китай, а маленьким врагом», – заключил Фёдоров.

Напомним, ранее в Москве заявили, что в случае угрозы нападения на Таджикистан со стороны Афганистана, Душанбе будет оказана военная помощь.

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