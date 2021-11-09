Генсек ОДКБ: «Казахстан под защитой. Любое вторжение будет пресечено»

В случае угрозы нападения на Таджикистан со стороны Афганистана этому государству будет оказана военная помощь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, давай оценку масштабным учениям «Взаимодействие-2021» Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые прошли в Таджикистане.

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Он подчеркнул, что такого плана учения проводятся не первый раз, в том числе в Армении, Белоруссии и Казахстане.

«В основу замысла положена учебная обстановка, при которой здесь возникли реальные угрозы вторжения на территорию государства террористической группировки и незаконных вооружённых формирований. Государство обращается за помощью к своим союзникам. И в соответствии с нашим уставом, такая помощь была оказана. На этих учениях мы не отрабатывали войну с Афганистаном. Наоборот, ОДКБ выступает за мирный, процветающий Афганистан, свободный от войны, от терроризма и наркотиков», – сказал Зась, слова которого приводит «Московский комсомолец».

«Этими учениями мы продемонстрировали всему миру, что эта земля реально защищена. Любое вторжение будет пресечено, и Таджикистан никогда не останется один на один со своей бедой», – подчеркнул генсек ОДКБ.

Также на церемонии закрытия учений выступил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане. Проведенные учения призваны обезопасить государства-членов ОДКБ от любой террористической угрозы», – резюмировал российский военачальник.