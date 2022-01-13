Фёдоров: Россия полностью готова устроить США новый Карибский кризис

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вашингтон не станет накладывать новые санкции против России, потому что понимает – Москва выдержит, а экономика США получит серьёзный удар.

Об этом в эфире интернет-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Будут ли американцы запускать ужасные санкции против России? Только в том случае если почувствуют, что они могут нас сломать. Если же они поймут, что они нас не сломают, они не будут их запускать, потому что эти санкции отразятся обратно Вашингтону, так же как обернулись для Гитлера падением Берлина. Они не глупые люди и это понимают. Другое дело в том, что они не считают, что российский народ и Владимир Путин всерьёз занялись восстановлением Отечества и защитой нашей страны. На данный момент, они считают, что идёт блеф. Найти механизм, который снимет у них предположение, что это блеф, – это и есть главная задача военных экспертов и нашего главнокомандующего Владимира Путина», – сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что в случае затягивания переговоров Россия перейдёт к реализации нового Карибского кризиса.

«Способен ли Владимир Путин решить эти задачи, мы увидим в разумные сроки. Он сказал: «Если я увижу, что американцы затягивают переговоры, мы перейдём к реализации Карибского кризиса», – заключил Фёдоров.

Напомним, ранее в Москве заявили, Североатлантический альянс не собирается учитывать интересы и безопасность России и идти на компромиссы с Москвой, поэтому Кремль готов идти на конфронтацию с НАТО.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что внеблоковый статус Украины станет для США хорошим выходом из положения после объявленного Россией ультиматума.