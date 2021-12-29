Фёдоров: Союз России и Китая похоронит США

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В военно-политическом союзе Китая и России против США геополитической лидерство останется за Москвой.

Об этом в эфире интернет-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия и Китай объединяются по принципу единого врага, потому что у нас нет идеи общего строительства чего-то. Соответственно, Россия готова координировать с Китаем свою борьбу. Китай без России не будет вести эту борьбу, потому что менталитет Китая не позволяет быть лидером глобального геополитического процесса», – отметил он.

«Именно сочетание Китая с Россией – взрывоопасная смесь для американцев, которая их победит. При геополитическом лидерстве России и при нашей безбашенности и активности в процессе восстановления Отечества и разрушения однополярного мира. Китай в таком случае – тыловая база для нашей активности», – сказал Фёдоров.

Напомним, ранее в Москве заявили, что действия США и их союзников, которые фактически окружили Россию и Китай военными блоками, создают ситуацию молота и наковальни и толкают эти страны к созданию военно-политического союза.