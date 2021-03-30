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30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Фокин поддержал одиозного секретаря СНБО в вопросе Донбасса

Новости Украины

Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявляет, что для Украины топонима «Донбасс» существовать не должно, можно понять.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил уволенный президентом Зеленским с должности первого замглавы украинской делегации в ТКГ, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сути, в определённой мере пан Алексей прав. Дело в том, что географические контуры Донецкого угольного бассейна – это так расшифровывается слово «Донбасс» –  не всегда совпадают с административными границами. Донбасс, кроме Донецкой и Луганской области, это ещё и Западный Донбасс Украины, это ещё территория Харьковской области и конечно Донбасс есть в РФ.

Поэтому в свое время, когда мы готовили документы для очередной пятилетки, мы писали не «Донбасс», а писали «украинский Донбасс». И никакой путаницы это не вызывало. Поэтому, я высказываю свою солидарность господину Данилову, и считаю, что в целом необходимо писать для точности «украинский Донбасс», – рассказал Фокин.

Напомним, ранее секретарь СНБО в ходе одного из форумов заявил, что нужно избегать употреблять слово, поскольку это «нарратив российской пропаганды».

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