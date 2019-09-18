18.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Политика, Украина
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«Формулу Штайнмайера» хотят заменить фейковой «формулой Зеленского»

Так называемой «формулы Зеленского» в отношении Донбасса, о которой ранее заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, не существует.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

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«Судя по всему, никакой «формулы Зеленского» не существует. Пристайко ее выдумал на ходу. Президент Украины вроде бы хочет завершить конфликт на Донбассе, а с другой стороны, не знает, как это сделать. Поэтому сначала заявляет, что готов выполнить «формулу Штайнмайера» и не видит в ней ничего крамольного, а потом вычеркивает оттуда особый статус Донбасса. Рисков тут может быть много: конфликт с ультраправыми, неспособность украинской экономики переварить возвращение 2–3 миллионов сограждан, недовольство со стороны США и так далее», – сказал эксперт.

«Очевидно, что Зеленский хочет провести встречу в «нормандском формате», но для этого Кремль сначала хочет увидеть четкую повестку, которую Киев не может дать», – считает политолог.

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