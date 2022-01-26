Фракция «ЕР» Госдумы призвала начать поставки вооружения в ЛДНР

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Новости Украины

Поскольку Запад продолжает снабжать Украину летальным вооружением и толкать Киев к новой войне, Россия должна сделать всё возможное для защиты жителей Донбасса и начать поставки вооружения в ЛДНР.

Об этом в ходе брифинга заявил депутат Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действия стран НАТО сегодня уже не просто беспокоят – они вызывают реальную тревогу и недоумение. Устраивать истерию в мировых СМИ, и одновременно накачивать Украину западным летальным оружием – это очень опасно. Мы понимаем, что то, что сегодня накачивают Украину ракетными комплексами, гранатомётами, другими боеприпасами, причём там же появляются и инструкторы – это большая опасность. Это подготовка к боевым действиям, не иначе. Боевым действиям против мирного населения, которое там живёт. Это нас очень беспокоит, благополучие мирных граждан. Обстрелы Луганской и Донецкой областей увеличиваются, снова гибнут люди, страдают, разрушается их собственность. Истребления людей мы не можем допустить», – сказал он.

Владимир Васильев подчеркнул, что Запад, вместо принуждения Украины к миру, провоцирует её на новую войну, а значит, Россия должна также начать поставки вооружения в ЛДНР, и всеми силами обеспечить безопасность жителей Донбасса.

«Мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне, но этого не происходит. Поэтому мы слышим только о санкциях и поступающих вооружениях в зону конфликта. Тот сценарий, который демонстрирует коллективный Запад на Украине, напоминает возврат к нацизму, бандеровщине. Мы не можем с этим мириться. Нас очень беспокоит вопрос защиты граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. В Совете, в Думе, во фракциях мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», – резюмировал депутат.

Напомним, накануне секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак также призвал начать поставки вооружения в ЛДНР.