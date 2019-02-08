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08.02.2019, Москва, Михаил Рябов
 
ЕС, Россия, Украина, Энергетика
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Франция готовит бомбу под «Северный поток»

Франция, до недавнего времени сохранявшая нейтральную позицию в отношении газопровода «Северный поток-2», под давлением США может присоединиться к числу стран, чинящих препятствия новому проекту.

Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», комментируя последние заявления французского внешнеполитического ведомства.

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Издание поясняет, что существует риск поддержки Парижем – одной из ключевых столиц ЕС – поправок к газовой директиве ЕС.

«Их принятие не остановит проект, но может замедлить его, а также поставит под сомнение окупаемость. В худшем случае «Газпром» сумеет воспользоваться только половиной мощности газопровода, что даст Украине преимущество в предстоящих переговорах по транзиту российского газа с 2020 года», – поясняет газета.

Меняющаяся позиция Франции, по прогнозу авторов, может отразиться на позиции Дании, которая остается единственной страной, пока не давшей «Газпрому» разрешение на прокладку трубы в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море.

Газета прогнозирует, что Германия и Россия будут пытаться всячески затянуть бюрократические процессы в ЕС, чтобы до принятия поправок завершить строительство «Северного потока-2».

«Уже в мае пройдут выборы в Европарламент, а затем начнется процесс смены состава Еврокомиссии – если не запустить процесс одобрения поправок до середины февраля, то шансы принять их в этом году исчезающе малы. В конце 2019 года как минимум первая нитка «Северного потока-2» должна быть проложена, что переведет его в разряд действующих проектов», – поясняет издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», уже сейчас Россия не успевает достроить «Северный поток-2» и «Турецкий поток» до срока окончания действующего контракта по транзиту газа через Украину. Осознавая это, Киев требует заключить новое соглашение на 10 лет на выгодных для себя условиях.

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