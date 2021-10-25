Французские политики все больше недовольным Брюсселем и Вашингтоном

25.10.2021 12:55 (Мск), Москва, Олег Кравцов

США и ЕС не заботятся о французских интересах, что показал разрыв Австралией в пользу американцев многомиллиардного контракта с Парижем на строительство подлодок и вхождениев антикитайский альянс AUKUS.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила участница делегации Европарламента по отношениям с США ( D-US_, французский депутат Виржини Жорон.

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«ЕС, похоже, не слишком заботится о французских интересах. В некотором смысле я бы хотела сказать США спасибо — благодаря им народ Пятой республики увидел, насколько нелояльны Брюссель и наши европейские партнеры. Во имя ЕС Жозеп Боррель выступил в защиту «Индо-Тихоокеанской стратегии», даже несмотря на то, что время для этого было неподходящее, — всего спустя несколько дней после разрыва контракта на подлодки. Не думаю, что у Евросоюза будет какое-то влияние на ИТР — присоединится он к AUKUS или нет», – сказала Жорон «Известиям».

В свою очередь еще один участник делегации D-US, французский депутат Юнус Омаржи говорит, что ЕС пытается найти промежуточный путь.

«Поэтому, чтобы сохранить хорошие отношения с США, Евросоюз фокусируется на тех областях, где его интересы более-менее совпадают с интересами Штатов. Это, в частности, Россия или Китай. При этом ЕС до сих пор не оправился от одностороннего поворота, который Вашингтон предпринял при Дональде Трампе и который сейчас, пусть и с более мягкой риторикой, продолжает Джо Байден», – говорит Омаржи.

По его словам, сейчас политика ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе сводится к попытке суммировать там европейские интересы.

«Но это не стратегия. У моей страны стратегия есть — связи, которые мы планировали укрепить с Австралией с помощью контракта на субмарины, были ее частью. Основополагающий же посыл партнерства AUKUS состоит в том, чтобы взорвать это сотрудничество, заменив его более тесным объединением трех стран против одного государства — Китая», – резюмировал Омаржи.

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