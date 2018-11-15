ФСБ накрыла меджлисовцев на въезде в Крым

15.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали членов запрещенного в РФ Меджлиса на въезде в Крым.

Об этом в своем блоге сообщил один из перебравшихся в Киев меджлисовцев Заир Смедляев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в пункте пропуска «Чонгар» задержаны участники состоявшегося на этой неделе в Киеве заседания Курултая Мустафа Асаб, Ленмар Юнусов, зампредседателя Меджлиса Нариман Джелялов. Ранее допрос прошла еще одна из делегатов – Ленора Дюльбер.

«Задержаны Нариман Джелялов, Асаб Мустафа, Ленмар Юнусов, очевидно для «профилактической беседы». Любят ФСБшники с умными людьми побеседовать. Хобби такое, чисто русская любознательность. Будут интересоваться, наверняка, о шпилях и древних храмах, что видели за железным занавесом», – язвительно прокомментировал в своем блоге еще один меджлисовский функционер Эдем Дудаков.

Ранее ветеран русского движения Крыма, экс-депутат республиканского парламента Олег Родивилов заявил, что в отношении приехавших из Крыма в Киев на заседание запрещенного в РФ меджлиса-курултая необходимо возбудить уголовные дела и применить «прокурорские меры», иначе это обернется дестабилизацией на полуострове.

Как сообщал «ПолитНавигатор», запрещенный в РФ меджлис уже нелегитимен для крымско-татарского народа, поскольку срок его полномочий истек. Именно поэтому засевшие в Киеве главари меджлиса пытаются провести некую «конференцию» на Украине и представить ее как курултай.