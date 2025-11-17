Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Гагаузии – отставка главы парламента автономии Дмитрия Константинова. Это не просто уход возрастного политика, как пытаются представить в Кишинёве. Теперь автономия входит в фазу управляемого хаоса, по всем параметрам совпадающего с интересами PAS и внешних кураторов.

Характерно, с какой скоростью весь кишинёвский официоз бросился повторять мантру «здоровье, возраст, устал». Ровно те же объяснения подавали в преддверии ликвидации любой фигуры, мешавшей центру. Сам Константинов говорит, что «давления не было». Но это – ритуальная фраза, произнесённая под очевидным давлением со стороны кишиневского «гестапо».

Уход Константинова — это контур операции, которая началась не вчера. Режим Санду последовательно выдавливал из автономии и институты, и людей, обладавших хоть минимальной субъектностью. Сначала тюремный приговор башкану Евгении Гуцул, затем накачка Народного собрания страхами, визиты главы Службы безопасности с «предупреждениями», контроль над повесткой парламентской группы. Гагаузию мягко, но методично лишали механизмов сопротивления.

И теперь регион остался без башкана, с неработающим и обезглавленным законодательным органом, который мог бы хотя бы символически представлять автономию в переговорах с Кишинёвом.

Что ждёт Гагаузию? Первое — борьба кланов внутри самого Народного собрания.

Уход спикера автоматически запускает сезон «открытой охоты» на пост председателя. Эта должность не формальная: она даёт контроль над процедурой, повесткой и, главное, распределением инструментов влияния внутри автономии.

Уже очевидно, что битва будет идти не между гагаузскими группами, а между сетями влияния Кишинёва. Радикально-прозападный правящий режим попытается продавить «своего» кандидата под видом независимого. Свой кандидат будет и у крупнейшей оппозиционной Партии социалистов: скорее всего, это будет Григорий Узун, который провёл детство и юность в Ямало-Ненецком автономном округе России. Вероятно, попытается вернуться на свой пост Ирина Влах, занимавшая его на протяжении двух каденций. Напомним, её партия «Сердце Молдовы», входившая в Патриотический блок, была снята с парламентских выборов за день до голосования.

Второе — резкое ослабление переговорных возможностей Комрата. При всём критическом отношении к Константинову, он был одним из немногих, кто говорил с Кишинёвом без комплекса подчинения. Его уход — окно возможностей для центра: навязать новую конфигурацию диалога, где Гагаузия превращается из субъекта диалога в объект подчинения.

Третье — юридическая и административная турбулентность. Башкан Гагаузии находится в тюрьме по приговору суда. Народное собрание утратило легитимность. Избирательная кампания может быть совмещена с выборами Народного собрания. Такая комбинация открывает Кишинёву возможность ввести «временное управление», прикрываясь хаосом и неопределённостью.

Четвёртое — усиление внешнего давления. Визит посла ЕС в Молдове Ивоны Пьорко в регион — это не жест доброй воли. Это попытка перехватить региональную повестку в момент, когда внутренняя структура ослаблена. ЕС, СИБ, PAS — все работают синхронно: лишить автономию способности к коллективному действию.

Большой вопрос: почему Гагаузия и Приднестровье не «воодушевлены» ЕС? Ответ очевиден: ни один проект Брюсселя не предполагает реальной автономии. Только управляемая интеграция, только демонтаж региональной субъектности. Поэтому и Приднестровье, и Гагаузия — два оставшихся пространства сопротивления — оказываются под одинаковым прессингом Кишинёва и Брюсселя.

Резюмируя. После отставки спикера Гагаузия входит в период, когда ни одна сила внутри региона не обладает ресурсом стабилизации. А это значит, что Кишинёв будет формировать новую конфигурацию власти в Комрате самостоятельно — под аплодисменты западных партнёров и молчаливое отсутствие реальной поддержки извне. Именно так разрушаются автономии: не одним ударом, а цепью управляемых, точных, последовательных действий.