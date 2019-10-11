«Галимый пиар для лохов». Монтян размазала Зеленского

11.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украина во главе с президентом Владимиром Зеленским лишь имитирует желание выполнять Минские соглашения для сохранения собственного рейтинга.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже объясняла, что изначально никто в мыслях не имел выполнять какие-либо Минские соглашения, «формулу Штайнмайера» и что-либо еще, что предусматривало бы предоставление хоть каких-то особых прав Донбассу по вполне понятным причинам. Если действительно предоставить хоть какую-то автономию, хоть какую-то возможность самостоятельно определяться даже с такими вещами, как язык обучения, каким героям поклоняться, и не заставлять людей дрочить на Бандеру, то это повлечет за собой распад Украины. Украина, конечно, и так уже распалась, но некоторые до сих пор пребывают в иллюзиях, что это не так.

Кроме того, естественно, товарищи, которые подписали всякие «Мински», «Штайнмайеры» и так далее, совершенно не имеют никаких целей установления мира. Все что надо – это продержаться у власти и попилить военные бюджеты.

О том, что военная победа невозможна в принципе, и не была возможна никогда, простым лохам рассказывать совершенно необязательно…

Зельц, всего лишь, идет на поводу у народа, потому что чем они занимаются, так это действительно опросами общественного мнения. И эти опросы действительно показывают, что очень серьезный процент даже тех, кто выступают за мир, выступают за мир «на наших условиях победы над проклятыми сепарами», и они именно за то, чтобы Зеленский каким-либо образом добился мира, но так, чтобы и сесть, и съесть, и костью не подавиться, чтобы и мир наступил, но чтобы и особый статус не предоставлять, и вообще ничего подобного не делать», – пояснила Монтян.

При этом она отметила, что лидер мешающих разведению войск в Донбассе националистов Андрей Билецкий лишь успешно выполняет заказ киевской власти, поэтому о реальных подвижках в мирном процессе в Донбассе можно не мечтать.

«Билецкий, вопреки распространенному мнению, не является такой стандартной галимой шестеркой Собакова (Авакова – прим. ред.), как какой-то Кива, Шкиряк, Антоша Геращенко и так далее. Он вполне полноправный младший партнер, и даже с правом совещательного голоса. И то, что он творит сейчас на линии разграничения, это очень успешная попытка отжать у Пецюльки (Порошенко – прим. ред.) эту повестку…

С успехом Билецкому, как видим, все это удалось, разведение войск сорвалось, и продолжается все та же риторика – «не перейдем через красные линии» и пофиг, что там написано в Минских соглашениях.

Россия смотрит на все это потирая руки, потому что если бы до чего-то удалось договориться, разумеется, Россия не отдавала бы никакой контроль над границей, а так до отдачи контроля над границей еще 150 верст лесом и, скорее всего, эта дорога в обозримом будущем пройдена не будет, потому что сперва выборы, сперва особый статус, а потом уже граница. А если без этого, то никак.

Так что забудьте, товарищи о мире, об интеграции и забудьте вообще о каких-то движняках. Все, что говорится на эту тему, это просто галимый пиар, который направлен на добычу бабла из лохов ушастых и военных бюджетов», – резюмировала юрист.

Напомним, сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не смог обеспечить предусмотренный Минскими соглашениями отвод войск на линии соприкосновения в районах Золотого и Петровского в Донбассе, что демонстрирует отсутствие политической воли со стороны Киева.

Киевский политолог Владимир Воля ранее прогнозировал, что срыв разведения войск из-за протестов праворадикалов может быть использован российской стороной на встрече нормандской четверки.