Ганапольский обвинил Тимошенко во лжи и манипуляциях

25.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат на предстоящих выборах президента Украины плюнула в душу многим украинцам, использовав «фейки» и «киборгов» в своей предвыборной агитации.

Об этом в эфире ток-шоу «Эхо Украины» заявил бывший российский журналист, а ныне украинский телеведущий Матвей Ганапольский, обслуживающий сегодня интересы действующегно президента Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Известный писатель Пауло Коэльо заявил, что он никогда не поддерживал кандидатуру Юлии Тимошенко. В документальном фильме, который представляла партия «Батькивщина», показывали сообщение писателя о том, что он позитивно высказывается о Юлии Тимошенко. В ответ на это, в своем Твиттере он написал: «Она может нравится мне как человек, но я никогда не публиковал сообщений с поддержкой её кандидатуры. Украинская политика – это не мое дело».

Кроме того, членам «Батькивщины» показали видеообращение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который якобы высказывал поддержку Юлии Тимошенко. Но и здесь выяснилось, что интервью, из которого вырезали отдельный момент, было направлено всем кандидатам и не раскрывало какой-либо симпатии в отношении конкретного человека.

Тимошенко ответила на это, что это был биографический фильм, в котором показана её жизнь и деятельность. Поддержка иностранных представителей вообще запрещена во время предвыборной кампании. Это виноваты журналисты, что осветили это в таком ключе», – сказал Ганапольский.

Также в студии телеканала кандидата упрекнули в манипуляции с участием «киборгов». Якобы, для украинского народа – это пример для подражания и воинской доблести, поэтому использование данного приема негативно сказалось на рейтингах Тимошенко.

Масло в огонь добавил тот факт, что на съезде партии, среди «киборгов» присутствовало всего три человека, которые по-настоящему воевали в Донецком аэропорту. Остальные были использованы в качестве массовки.