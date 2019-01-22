Тимошенко унюхала «руку Кремля» и «слугу Москвы»

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Действующая украинская власть является той самой «рукой Кремля», которая довела страну до состояния руины.

Об этом в ходе всеукраинского съезда партии «Батькивщина» заявила лидер этой политической силы Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом она заявила о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах на Украине.

«Такое событие, как «революция достоинства», бывает раз в столетие, и такой кинетической энергии, какую дал майдан нашей стране, нашему народу, должно было хватить на много лет вперёд. Но эту энергию бездарно превратили в миллиардные состояния руководителей страны в офшорах. Украина сейчас вступила в период наибольшей в своей истории разрухи, кризиса и бедности. Вместо реформ уничтожаются целые отрасли экономики, образование и наука ходят, по сути, по лезвию, находятся в стадии ликвидации.

Украина заняла первое место в мире по уровню коррупции и последнее место в том числе по состоятельности в Европе. Мы сегодня даже позади Молдовы. На улицу вернулся криминал и бандитизм. Справедливого судопроизводства, за которое так искренне стояли на майдане, как не было, так и нет. Средний класс просто зачистили. Создаётся такое впечатление, что вся Украина, а не только Восток и Крым, находится в зоне какой-то специальной войны, потому что так, как ведёт себя сегодняшняя власть по отношению к стране и своему народу, может действовать только недруг.

У нас отняли Крым, на Донбассе война, российский агрессор оккупировал часть территории Украины, и в этой страшной ситуации те, кто управляет страной, стали на путь коррупции. А это означает мародёрство на своей собственной земле. Они ведут большой бизнес на войне, их эта ситуация устраивает. В этой ситуации можно говорить не просто про очередные президентские выборы, а про освобождение Украины от своего собственного, внутреннего захватчика.

Кремль заинтересован в том, чтобы на Украине была разруха и хаос, коррупция и бедность, одним словом – «руина», и сегодняшняя украинская власть всё для этого делает. Потому, именно действующая власть сегодня и «рука Кремля», и «слуга Москвы», – обратилась Тимошенко к сторонникам.

Новому кандидату в президенты также выразили поддержку записавшие видеообращения экс-генсек НАТО Андерс Фог Рассмусен и беглый грузинский президент, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

При этом экс-глава НАТО отметил, что Украина «на правильном пути к единству и суверенитету», а также выразил надежду, что страна продолжит «сближение с евроатлантической семьей».

Бывший президент Грузии Саакашвили, в свою очередь, рассыпался комплиментами в адрес Тимошенко и поблагодарил её за оказанную ранее поддержку.

Отметим, что на съезд явились также экс-президент Украины Леонид Кравчук и «киевский патриарх» Филарет, высказавшие свою поддержку Тимошенко в качестве кандидата на президентских выборах. Появление последнего вызвало неоднозначную реакцию украинской общественности, обвинившей его в предательстве действующего президента Петра Порошенко.