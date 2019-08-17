Гарантии Порошенко Варфоломею ушли в небытие

17.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что у него нет обязательств перед Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», напоминая, что украинский президент и Константинопольский патриарх так и не подписали совместное заявление по итогам встречи в Стамбуле.

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«Документ, как стало известно, готовился на Фанаре, потом был согласован с украинским МИДом. Но, судя по всему, для команды президента его содержание стало сюрпризом. Причем неприятным. И тогда «что-то пошло не так», – президент Зеленский отказался подписать документ», – отмечается в публикации.

Издание приходит к выводу, что уровень понимания церковной политики у Зеленского «не выше, чем у любого среднего украинского телезрителя, до слез смеющегося над «термосом».

«Все, что он знает о патриархе Варфоломее, – тот дал Томос Порошенко. А еще подписал с Порошенко какие-то соглашения. Которые он сам вряд ли читал, зато мог что-то слышать о «непомерных аппетитах Фанара», выдуманных московскими пропагандистами и озвученных патриархом Филаретом. И которые его как нового президента Украины к чему-то могут обязывать. Вполне возможно, что и ехал-то он на Фанар с одним-единственным месседжем: я не Порошенко, и все, что вы с ним подписывали, меня не касается», – пишет издание.

«И это не то чтобы совершенно неожиданно: идея самоустраниться от церковных дел проходит через скупую околоцерковную риторику нового президента красной нитью. Он ее и на Фанаре артикулировал очень настойчиво: за Томос спасибо, но вмешиваться в церковные дела не намерен. Таким образом, гарантии, которые президент Порошенко давал Фанару, ушли в политическое небытие», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты пришли к выводу, что отказ украинского президента от подписания документа с Варфоломеем свидетельствует, что Зеленский не захотел становиться преемником Порошенко.