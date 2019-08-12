Зеленский испугался связываться с подельником Порошенко Варфоломеем

12.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от подписания соглашения с «Вселенским патриархом» Варфоломеем свидетельствует о том, что он не захотел становиться преемником Петра Порошенко в этом вопросе и брать на себя ответственность за грешки «попередника».

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Зеленского подписать любое соглашение в таких условиях означало что он, по сути, расписывается за действия Порошенко и берёт на себя весь багаж вот этих обязательств и злоупотреблений.

Соответственно, сам вопрос о соглашении от 3 ноября 2018 года носит не только риторический, стилистический или культурологический характер, здесь его обнародование могло бы забить ещё один гвоздь в гроб, в котором хоронится имидж предыдущего президента, и могло бы действительно напугать украинскую общественность и показать эту историю в несколько ином виде», – заметил он.

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко также добавил, что авторитет Варфоломея совершенно не таков, каким его рисуют, поэтому патриарх стал всего-навсего инструментом США для легитимизации церковных расколов.

«В действительности, влияние Варфоломея в православном мире никогда не было каким-то большим, то есть это был такой себе «генерал без армии», то есть, по количеству приходов эта церковь обладает 3200, если я не ошибаюсь, 7 или 8 место среди 15-ти церквей православных – то есть это какой-то середнячок.

С другой стороны, амбиции Варфоломея выходили далеко за пределы его юрисдикции, он давно пытался искать себе каких-то влиятельных союзников и усиливать своё влияние в православном мире. Таких союзников он нашёл в США, в лице сотрудников профильных ведомств, которые использовали его для давления на православные страны, в первую очередь, на страны Балканского региона: на Грецию, Сербию, Болгарию, и, во вторую очередь, на Россию.

После этого мы помним его авантюру с «Всеправославным собором» на Крите в 2016 году, в котором отказалась участвовать РПЦ, а за ней ещё три церкви – и это всё получилось большим фарсом. И если мы посмотрим политику, которую проводит Константинопольский патриархат, нельзя вырывать из контекста украинскую ситуацию и смотреть только на это», – подчеркнул эксперт.

«История с Черногорской православной церковью – в чистом виде проект американских спецслужб, который Константинополь должен легитимировать. Чуть сложнее ситуация с Македонской православной церковью, но тоже это во многом искусственное образование. Если Черногорская церковь – полностью искусственное образование, то Македонская – там есть какие-то ещё в этом деле вопросы.

Дальше, если мы отмотаем назад чуть-чуть ситуацию, вспомним историю с Эстонией, когда признали Эстонскую церковь, дали ей томос, потом этот томос у неё забрали через 7 лет, и в итоге, в Эстонии есть сейчас две православных церкви, одна многократно больше другой.

Там, по-моему, в 7 раз больше прихожан, но все культовые церковные сооружения находятся у церкви, которая лояльна к государству и которая входит в структуру Константинопольского патриархата. Я думаю, что такая же эстонская модель рассматривалась в качестве некой схемы подчинения себе православных Украины», – резюмировал Белашко.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», союз православных братств направил митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию прошение о вынесении анафемы Экуменическому патриарху Варфоломею.