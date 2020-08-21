Газ Чёрного моря работает на новую Османскую империю

21.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Турецкое исследовательское судно «Фатих» обнаружило в Черном море месторождение в 320 миллиардов кубометров природного газа.

Об этом в эфире телеканала NTV рассказал согражданам президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это событие исторического масштаба, – заявил Эрдоган. – Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа… Наша цель – до 2023 года передать черноморский газ в пользование народа. Турция намерена решить проблему с энергетикой раз и навсегда! Мы будем идти к этой цели, не посягая на чьи-либо права и не позволив попирать наши».

При этом глава Минфина Турции Берат Албайрак прокомментировал новость в том духе, что находка позволит республике стать энергетически независимой от других государств.

На фоне произошедшего возникают вполне уместные вопросы о будущем российско-турецкого проекта по транзиту газа из России под названием «Турецкий поток». Особенно если учесть агрессивную и довольно бесцеремонную политику Турции, которая откровенно пренебрегает интересами соседей и в лице своего руководства настроена на возрождение османизма.

Обо всем этом свидетельствуют и относительное недавнее обострение в Эгейском море, и агрессивное вмешательство Турции в сирийский и ливийский конфликты, и демонстративная поддержка Азербайджана в ходе недавнего обострения с Арменией, и провоцирование очередных мигрантских атак на Евросоюз, и возвращение православным храмам ромейской эпохи статуса мечетей.

«Энергетической сверхдержавой, видимо, будет Турция, а не Россия, – прокомментировал новость в своем телеграм-канале в прошлом одесский журналист, а после победы майдана российский военкор Игорь Димитриев. – Кроме собственных запасов, она становится ключевым хабом, по которому газ из восточных и средиземноморских месторождений будет поступать в Европу. А Россия тем временем отделяется от Европы непроницаемым санитарным барьером цветных революций».

Также Димитриев обратил внимание на то, что в африканском государстве Мали, ранее контролируемом Францией, произошел антифранцузский переворот, осуществить который смогли протурецкие боевики из группировки «Черные волки».

«Пока вы наблюдали за тем, как из сферы влияния России уплывает Белоруссия, в Африке произошла интересная история… Короче, кажется скоро будем ездить… на поклон к султану», – сделал вывод военкор.