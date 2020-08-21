Понравилось. Вслед за Собором святой Софии Эрдоган хочет превратить в мечеть монастырь Хора

21.08.2020, Белград, Алексей Топоров

В правительственной газете Турции опубликована информация о том, что ромейский (византийский) православный монастырь VI века Хора в Стамбуле получит статус мечети.

Эта информация вызвала возмущение в православном мире, но не у Константинопольского Патриарха Варфоломея, на чьей канонической территории располагается обитель.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», монастырь Хора, на протяжении десятилетий существовавший как архитектурный памятник ромейской цивилизации, будет передан на баланс Управления по делам религий Турции. В нем, как и в Соборе святой Софии, переделанном в мечеть, будут закрыты фрески эпохи династии Комнинов и станут на регулярной основе проходить намазы.

«Это ещё один вызов мировому сообществу, – отреагировал на намерения Анкары греческий МИД. – Несмотря на периодические заявления об уважении прав меньшинств и многоконфессиональный характер своего общества, Турция нарушает международные обязательства в отношении объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных на ее территории. Мы призываем Анкару вернуться в XXI век – век взаимного уважения, диалога и понимания между представителями разных культур».

Отреагировали на происходящее и в РПЦ.

«Власти Турции не выполняют обещаний о сохранении свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии и демонстрируют презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям, – прокомментировал ситуацию РИА «Новости» замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.- А ведь сохранившиеся там под слоями штукатурки и открытые реставраторами в годы после Второй мировой войны мозаики и фрески – истинное сокровище византийского искусства, озаренного духовным светом. По полноте своей сохранности, по изысканности художественного исполнения живописный ансамбль монастыря Хора не знает равных».

И только глава Вселенского Патриархата Варфоломей, на канонической территории которого находится святыня, никак не отреагировал на готовящееся святотатство. Нужно отметить, что подаривший томос украинским раскольникам предстоятель в свое время довольно вяло реагировал и на передачу мусульманам Собора святой Софии.

Монастырь Хора был основан в Константинополе в 534 году. В 14 веке при Палеологах перестраивался. Во время осады столицы Ромейской империи турками в 1453 году в обитель был перенесен образ Небесной Заступницы города — икона Богоматери Одигитрии. Завоевавшие город турки в 1511 году переделали монастырь в мечеть Кахрие (часть монастырских построек, в частности церковь Христа Спасителя в Полях), заштукатурив уникальные фрески.

В 1948 году в правление млодотурков монастырский комплекс получил статус музея, а уникальные фрески были восстановлены.