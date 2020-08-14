Раскрыты подробности столкновения греческого и турецкого военных кораблей в Эгейском море

14.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Греческая сторона решила рассекретить подробности столкновения, произошедшего в минувшую среду между греческим военным фрегатом «Лемнос» и турецким военным фрегатом «Кемаль Рейс».

Об этом сообщает портал Protothema, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, инцидент произошел в среду утром, когда турецкое исследовательское судно «Орук Рейс» проводило работы по разведке континентального шельфа в континентальных водах Греции. Корабль сопровождали турецкие военные суда, а впоследствии и греческий военный фрегат «Лемнос», который на расстоянии вел наблюдение за вторгшимся турецкими кораблями.

Конфликт начался после того, как турецкий фрегат «Кемаль Рейс» подошел близко к «Лемносу» с требованием не препятствовать навигации исследовательского судна. На это капитан «Лемноса» Иоаннс Салиарис ответил отказом, и не стал менять направления движения. Расстояние между военными кораблями начало сокращаться, и когда по правилам международного судоходства «Кемаль Рейс» должен был быть уступить греческому кораблю, он этого не сделал, и произошло столкновение: «Лемнос» носовой частью ударился в корму турецкого корабля.

Впоследствии инцидент прокомментировал сам президент Турции Реджем Тайп Эрдоган, заявив, что якобы пострадало греческое судно.

«Лемнос»

«Мы сказали им, не атакуйте «Орук Рейс», иначе вы заплатите высокую цену, и они получили первый ответ», – не без бахвальства заявил турецкий лидер.

По греческой же информации дыру в корме получил именно «Кемаль Рейс»,а «Лемнос» уже в четверг принял участие в совместных греко-французских учениях.

«Риск несчастного случая существует, когда так много вооруженных сил сосредоточено на ограниченной территории, – в свою очередь прокомментировал случившееся премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. – И ответственность в таком случае будет нести виновник этих условий».

Между тем напряжение в Эгейском море все больше нарастает. Напомним, что Грецию поддержали Египет, а также Франция и Израиль: в эти дни проходят греческо- французские морские учения, поддержанные ВВС Израиля. В то же время Турция приняла решение усилить военное присутствие в Эгейском море.