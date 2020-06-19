«Газпром» готовится к прекращению транзита через Украину

19.06.2020, Киев, Игорь Петров

«Газпром» начал демонтировать транзитные мощности в украинском направлении поскольку они избыточны для тех объемов газа, которые сейчас прокачиваются через ГТС Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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«Демонтаж трубопроводов «Газпрома» на украинском направлении – не новость. На входе в Украину мощности составляют порядка 140 миллиардов кубометров и значительная часть их не будет востребована. Сейчас с учетом трубопроводов, входящих на неподконтрольные территории, мощностей примерно вдвое больше, чем нужно. Естественно, их выводят из эксплуатации.

Очевидно, что демонтируют устаревшее оборудование, установленное в 70-х и 80-х годах прошлого века. Для «Газпрома» нет смысла поддерживать его, поскольку он планирует снижать транзит через Украину. Если этого не делать, оборудование надо будет продолжать поддерживать в рабочем состоянии, платить персоналу компрессорных станций зарплату и прочее.

Со своей стороны, Украина не будет демонтировать свои трубы, потому что на это нет денег. Это вопрос экономики – если их рентабельно будет достать, их достанут», – сказал Марунич.

О том, что «Газпром» начал демонтаж транзитных газопроводов, которые идут на Украину ранее заявлял генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Вот то, что „Газпром“ начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», — сказал он в интервью изданию Oilpoint.

В то же время российские эксперты говорят, что в ближайшие 4,5 года – на время действия текущего контракта на транзит газа – Киеву не о чем беспокоиться.