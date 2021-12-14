«Газпром кайфует» – в Киеве объяснили поведение немецких политиков

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Новости Украины

Из-за заявлений немецких политиков об отказе в сертификации «Северному потоку-2» цены на газ в Европе значительно увеличились, что идёт на руку «Газпрому».

Об этом в эфире телеканала «Ukrlive» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Консенсус немецкой элиты по «Северному потоку-2» был, есть и будет. Это не потому, что Меркель плохая и злая, или Путин ей пообещал место в «Газпроме», а потому что немцам это выгодно, им нужен газ. У них растёт экономика, и нужно делать переход на «зелёную» энергетику. «Зелёные» хотят запретить атомные станции, а где им электроэнергию брать? Вы отложили сертификацию «Северного потока-2», но «Газпрому» это выгодно, потому что цена опять увеличилась – было 800 долларов за тысячу кубометров, а сегодня 1400 долларов, после заявлений ряда немецких политиков. «Газпром» от этого кайфует», – заключил Карасёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что за 11 месяцев 2021 года поток природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на четверть.