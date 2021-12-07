Газпром законно сократил транзит через ГТС Украины – Киев снова недоволен контрактом

07.12.2021  23:46 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
Просмотров:
 
Газ, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Труба, Украина
Новости Украины

За 11 месяцев 2021 года поток природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на четверть.

Об этом сообщает «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За 11 месяцев 2021 года поток природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



За январь-ноябрь 2021 года через ГТС Украины прошло 38,3 млрд кубометров российского газа. Это на 23,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Несмотря на «анонсы» в начале ноября относительно увеличения объемов транзита газа в Европу через территорию Украины, этого не произошло. Произошла определенная манипуляция, когда транзит в начале месяца был уменьшен до 57 млн куб. м в сутки, а затем увеличен до 109 млн куб. м, предусмотренные транзитным соглашением.

Для сравнения, в аналогичный период 2020 года транзит газа составлял 178 млн куб. м в сутки, в 2019-м – 277 млн куб. м в сутки. То есть, мы можем увеличить транзит в 2,5 раза», – одновременно негодовал и предлагал услуги руководитель ОГТСУ Сергей Макогон.

Эксперт энергетических рынков Валентин Землянский отмечает, что о сокращении транзита было давно известно.

«Транзит должен был сократиться. Это предусмотрено контрактом. Контрактом предусмотрен транзит в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в следующие годы.

Они (Оператор ГТС) пытаются гнать это как великую зраду, но это не зрада, это было прописано в контракте и известно заранее», – сказал Валентин Землянский в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть