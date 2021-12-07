Газпром законно сократил транзит через ГТС Украины – Киев снова недоволен контрактом

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Новости Украины

За 11 месяцев 2021 года поток природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на четверть.

Об этом сообщает «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За январь-ноябрь 2021 года через ГТС Украины прошло 38,3 млрд кубометров российского газа. Это на 23,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Несмотря на «анонсы» в начале ноября относительно увеличения объемов транзита газа в Европу через территорию Украины, этого не произошло. Произошла определенная манипуляция, когда транзит в начале месяца был уменьшен до 57 млн куб. м в сутки, а затем увеличен до 109 млн куб. м, предусмотренные транзитным соглашением. Для сравнения, в аналогичный период 2020 года транзит газа составлял 178 млн куб. м в сутки, в 2019-м – 277 млн куб. м в сутки. То есть, мы можем увеличить транзит в 2,5 раза», – одновременно негодовал и предлагал услуги руководитель ОГТСУ Сергей Макогон.

Эксперт энергетических рынков Валентин Землянский отмечает, что о сокращении транзита было давно известно.

«Транзит должен был сократиться. Это предусмотрено контрактом. Контрактом предусмотрен транзит в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в следующие годы. Они (Оператор ГТС) пытаются гнать это как великую зраду, но это не зрада, это было прописано в контракте и известно заранее», – сказал Валентин Землянский в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».