«Газпром» на коне: Европейский энергетический баланс затрещал по швам

16.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Европейские подземные газовые хранилища (ПГХ) испытывают острый дефицит природного газа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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«Европейский энергетический баланс трещит по швам. С начала отопительного сезона потребители стран Старого Света израсходовали более 65 млрд кубометров газа из своих хранилищ (ПГХ), что является антирекордом за последние несколько лет. Более того, по подсчетам мониторинговой ассоциации Gas Infrastructure Europe, с учетом объемов, которые европейские трейдеры хранили и отобрали из украинских запасников, расход запасенного ранее сырья превышает 70 млрд кубов», – говорится в материале.

Уточняется, что европейские ПГХ заполнены сейчас менее чем на треть, что является критически низким уровнем, а к истощению резервов привели морозы.

Прогнозируется, что в ближайшие месяцы спрос и цены на газ в европейских странах продолжат расти, а вариантов, кроме наращивания закупок у России, у Европы почти не осталось.

«В январе этого года наша страна поставила исторический рекорд по экспорту «голубого топлива» в страны Старого Света: еще никогда государства ЕС не наращивали закупку российского газа в первый же месяц зимы на такие существенные объемы: свои закупки «голубого топлива» повысили практически все основные игроки Евросоюза: Германия (на 32%), Италия (на 21,5%), Турция (на 21%), Франция (на 77%), Нидерланды (на 21%), Польша (на 90%)», – указывает «МК».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Германии подтвердили, что американский СПГ не сможет заменить российский газ

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