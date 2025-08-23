«Где «Таурусы»? Нужны миллиарды, как на ковид!» – на французском ТВ продолжается антироссийская истерия
Европа выделяет недостаточно денег на военное противостояние с Россией – нужны расходы, не меньшие, чем на борьбу с пандемией коронавируса.
Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил бывший министр экономики Франции Тьерри Бретон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я задаю простой вопрос – почему мы до сих пор не видим немецких ракет «Таурус»? Это важное оружие для Украины, чтобы она могла защититься от агрессии. Почему этого не сделано?» – сказал Бретон.
«Мы, европейцы, реализовали очень важные программы финансирования нашей обороны. Мы должны инвестировать совместно.
Нам удалось мобилизовать для борьбы с последствиями кризиса, вызванного ковид, 700 миллиардов евро. Почему мы не можем сделать то же самое с обороной, объединив наши расходы? Это экзистенциальная нужда, нам нужно в этом разобраться», – требует лягушатник.
Воинственные требования экс-министра разбиваются о суровую реальность – в июле правительство объявило о планах ввести радикальные меры экономии уже в 2026 году, отказаться от индексации пенсий и соцвыплат, а также отменить два выходных (один из них – в годовщину победы над Германией).
Дефицит бюджета Франции по итогам первых шести месяцев 2025 года составил 100,4 миллиардов евро.
