«Где вагнеровцы?» – Москаль требует срочно пополнить «обменный фонд»

03.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно срочно пополнять «обменный фонд», чтобы было кого предложить России и республикам Донбасса. Для этого нужно было доводить спецоперацию с задержанием членов частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии до конца и переправлять их на Украину.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший глава Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обмен пленными. Вы видите, нет. Почему? У нас нет обменного фонда. Кого Россия и кого непризнанные республики хотели, они уже выдурили. Сегодня их никто не интересует. Из таких топ-чиновников болван сидит Шайтанов, бывший заместитель «Альфы», за госизмену. Что «Альфа» могла знать, государственные секреты? Ей дают задания – завтра пойти, выбить двери, такого-то мордой об асфальт и привезти к такому-то следователю.

Нужно было довести дело с «вагнеровцами» и тогда бы Россия, ЛНР, ДНР просили бы, и всех бы отдали: «Отдайте их назад». Но мы же не хотели, мы же хотели мир, дружбу, жвачку. Ермак (глава офиса президента, – авт.) с Российской Федерацией. Ну и что вышло – ничего», – заявил Москаль.

Ранее бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что спецоперация по попытке заманить на территорию Украины так называемых «наемников», воевавших на Донбассе, через территорию Белоруссии действительно была. Она более года разрабатывалась американскими и украинскими спецслужбами, но провалилась после одного телефонного звонка.

Напомним, 32 сотрудника частного охранного предприятия, опоздавшие на самолет, были задержаны в санатории под Минском. Всех их белорусские власти назвали членами частной военной компании «Вагнер» и обвинили в намерении дестабилизировать обстановку. Позже выяснилось, что все это было спланированной провокацией СБУ.

Однако сами белорусские власти об украинской провокации ничего так и не заявили. Позже 32 гражданина РФ, неправомерно задержанные белорусскими силовиками, вернулись в Россию.