Украина сегодня повторяет действия гетмана-предателя Ивана Мазепы, который предал единоверцев и перешел на сторону интервентов. Однако нынешний шанс самостийников может оказаться последним.

Об этом в интервью журналистке Росане Тужанской заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Портников считает, что даже после распада СССР постсоветское простанство продолжала контролировать Россия, влияя на итоги выборов и расставляя выгодные для себя фигуры. Но все изменилось в 2014 году.

«Возможно, Украина так и останется частью российского имперского пространства на десятилетия, если не навсегда. Это первый, а может и последний шанс вырваться. Таких шансов никогда не было исторически. Или, если они появлялись, они были фактически уничтожены российскими имперскими усилиями. И во время Мазепы, и во время УНР. И, в конце концов, провозглашение независимости Украины в 1991 году все равно оставляли Украину российским лимитрофом», – заявил Портников.

Он стращает, что в Москве прекрасно осознали опасность идеологии украинства.

«Они поняли, что сохранение на территории, которую каждый россиянин считает территорией Российской империи, каких-то там даже декоративных украинцев, может закончиться крахом имперского проекта. Больше декоративные украинцы не нужны. Декоративные украинцы теперь будут только за границами российского имперского присутствия. А все остальные будут изгнаны, убиты или превращены в русских».

Портников указывает, что произойдёт в случае краха мазепинства.