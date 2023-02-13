Генерал: Черноморское направление вновь становится приоритетным для России

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За восемь лет ВСУ сумели создать в Донбассе мощные укрепрайоны, преодоление которых требует от России значительных ресурсов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев, давая оценку прогнозу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о достаточно длительных сроках до окончания СВО.

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«Пригожин может ошибаться, но, судя по складывающейся ситуации, при наступлении сухопутных сил России в Донбассе существуют значительные преграды из созданных там за прошедшие восемь с лишним лет районов обороны ВСУ. И их уничтожение требует значительных сил, времени и главное – боевых ресурсов в виде снарядов, ударных беспилотников, авиации и бронетехники, которые регулярно и в больших масштабах должны поставляться в зону СВО», – сказал Неткачев «Независимой газете».

Он отметил, что для эффективного наступления на укрепрайоны «идеально подходят подразделения ЧВК «Вагнер», но их не очень много.

«Войска Вооруженных сил РФ, которые восполнены и созданы из резервистов, набраны в процессе частичной мобилизации, еще только начинают боевые действия. И им, для того чтобы нарастить ратное мастерство и опыт, необходимо время», – убежден эксперт.

Он соглашается с мнением военно-аналитического телеграм-канала «Рыбарь», что недавнем разгроме российской бронетанковой колонны под Угледаром «причиной трагических событий стала общая неготовность командиров батальонного и тактического звена, отсутствие слаженности задействованных подразделений».

При этом генерал задается вопросом: почему до сих пор на этот инцидент не отреагировало Минобороны РФ?

Кроме того, аналитик обратил внимание на последние действия ВС РФ в районе контролируемой Украиной части Черноморского побережья, в частности поражение подводными дронами железнодорожного моста в Одесской области и ракетно-бомбовый удар по острову Змеиный.

«Заметим, что до этого удары по Змеиному наносились авиацией ЧФ только летом прошлого года. Можно будет говорить о том, что черноморское направление для России вновь становится основным. Что косвенно может свидетельствовать о возможной подготовке к наступлению сил Черноморского флота с моря на Одессу и Николаев», – резюмировал Неткачев.