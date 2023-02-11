Россия приступила к выдавливанию ВСУ со Змеиного

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Российская авиация и ракетчики нанесли удар по острову Змеиный, который летом этого года оставили ВС РФ.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на командование ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что ночью российские бомбардировщики Су-24М нанесли удар по объектам на острове, а наземный комплекс «Бастион» отработал ракетами «Оникс» по целям на побережье Одесской области.

Военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев в комментарии «ПолитНавигатору» отметил, что активизация на южном направлении логична – географическая особенность острова такова, что он должен быть или российским, или ничьим.

«Так или иначе идет оживление во всех районах СВО. Судя по тому, что главком ВМФ вчера находился в Севастополе, это свидетельствует о том, что продолжается реализация планов, которые намечены Генеральным штабом, и это все вполне естественно, активизация так или иначе будет происходить», – сказал эксперт.

По его словам, Змеиный всегда был доминантой в плане контроля за ситуацией в этом регионе.

«Он привлекал внимание во все времена, начиная с античности. Географическое положение этого небольшого кусочка земли позволяет контролировать ситуацию, особенно с использованием современных радиотехнических средств, над всем, что там происходит. Радиотехнические средства, которые там были и в советское время, позволяли получать информацию, которая позволяла делать определенные вводы и принимать соответствующие решения», добавил наш собеседник.

Он говорит, что через эту часть Черного моря осуществляется значительное количество поставок разного рода для ВСУ.

«Поэтому смотреть за тем, что там происходит, необходимо. Второе – если мы говорим о перспективах проведения нами какой-то морской операции, то наличие украинских средств обнаружения на этом острове доставляло бы нам проблемы в этом смысле. Поэтому лишний пункт контроля за деятельностью наших сил непозволителен и существовать его не должно», – заявил Горбачев.