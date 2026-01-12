Генерал США: Надо захватывать по 2-3 русских танкера в день в Балтийском море!

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал Великобританию и страны ЕС захватывать танкеры с российской нефтью так же, как американцы захватили недавно судно «Маринера».

Об  этом он заявил в интервью датскому подкасту «Диктаторы и демократы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я рад, что администрация, наконец, начала применять санкции, например, при задержании российских танкеров, которые перевозят подсанкционную нефть из Ирана. Так и надо поступать. Я бы хотел, чтобы Великобритания и европейские страны делали то же самое в Балтийском море, откуда 2-3 танкера российского теневого флота каждый день отправляются в Китай и Индию с нефтью. Пожалуйста, пресекайте это. Это поможет Украине», – сказал Ходжес.

Российский эксперт по энергетике Борис Марцинкевич допускает, что европейские страны последуют призыву Ходжеса.

«Танкерные пираты, обязанности которых добровольно взяла на себя так называемая «береговая служба США», не исключено, вызовут не только моральную поддержку со стороны стран ЕС и Англии, но и желание подражать сюзерену. Провокации со стороны так называемых «государств» Прибалтики мы уже неоднократно видели. О происходящем в водах Черного моря тоже хорошо известно. Приоритетными становятся порты Дальнего Востока и Каспийского моря», – написал Марцинкевич в своем телеграм-канале.

Обозреватель Юрий Баранчик прогнозирует, что пиратские нападения участятся, если Россия отвергнет навязываемые ей условия соглашения по Украине.

«Можно говорить о тектоническом сдвиге в рамках мирового судоходства: де‑факто легализован захват судна под флагом РФ. Поскольку около 4/5 всего экспорта РФ нефти и нефтепродуктов идёт через Чёрное и Балтийское моря, теоретически можно будет останавливать весь флот, выходящий с нефтью из наших портов. Тогда остановится до 80% нашего экспорта, который даёт ориентировочно около 12 трлн доходов (порядка трети федерального бюджета)», – пишет Баранчик.

