Генерал ВСУ Кихтенко: Серьёзной военной помощи Запада Украине не будет

08.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Западные «партнёры» не только не станут воевать на стороне Киева против России – они даже не обеспечат Украину серьёзной военной помощью.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший губернатор подконтрольной Украине части Донецкой области, генерал ВСУ Александр Кихтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сто процентов я уверен, что солдаты НАТО не будут воевать за Украину. Это дело Украины, украинских военнослужащих и всего украинского народа.

Я скажу даже больше – серьёзной военной помощи в плане вооружения, средств противовоздушной обороны не будет, это точно. По крайней мере, до возможной встречи Байдена и Путина», – сказал генерал.

Напомним, накануне госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне «не знают», чем помочь Украине в случае большой войны с Россией.

Также ранее в Киеве сообщили, что состоявшийся визит на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена в очередной раз показал, что Украине не светит членство в НАТО.