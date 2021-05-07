США оставили Украину за бортом НАТО

07.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Состоявшийся накануне визит на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена в очередной раз показал, что Украине не светит членство в НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам эксперта, президента Украины Владимира Зеленского даже оставили без приглашения на летний саммит НАТО.

«Насчет оружия завис вопрос, насчет НАТО завис вопрос. Да, уже когда визит заканчивался, было заявление Белого дома о том, что в отношении Украины действует политика открытых дверей. То есть каждый, кто выполнит некие условия, соответствующие параметрам НАТО, может стать членом НАТО. Но это старая история.

Более того, интересный момент – например, я предполагал возможность того, что Зеленский получит приглашение на летний саммит НАТО, где вроде бы должно рассматриваться ПДЧ. Во всяком случае, дискуссия может пройти по ПДЧ. Мы так из заявлений Польши и балтийских стран, после последней встречи 3 мая… не до конца понятно, они как-то так выражают свои мысли о том, что будет рассматриваться вопрос предоставления ПДЧ.

То есть рассматриваться некий документ либо будет только дискуссия, ни к чему не обязывающая, обмен мнениями по этому вопросу. Но сам факт – Блинкен не привез такое приглашение Зеленскому», – заявил Джангиров.