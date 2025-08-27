Генерал ВСУ жалуется: Украина на грани потери важного железнодорожного узла

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Занятие Купянска позволит значительно улучшит логистику для российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Политека» заявил экс-замначальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий обратил внимание на угрожающую для ВСУ ситуацию, которая складывается вокруг Купянска, отметив, что ВС РФ подошли к основной трассе снабжения из Харькова.

Генерал добавил, что, помимо этого, российские подразделения зашли и в сам город, указав, что основную ставку русские делают на обход и перерезание логистики, а не лобовые штурмы.

«И это приведёт к тому, что обороняющиеся войска будут вынуждены выходить с оборонительных рубежей, потому что невозможно будет вести нормальные боевые в этих условиях», – отметил экс-штабист.

По его словам Купянск имеет значение как политическое – город, который оставил ВС РФ в 2022-м, так и с точки зрения логистики.