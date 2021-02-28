Генерала, рассказавшего о провале захвата ЧВК Вагнера, репрессировали

28.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ранее уволенный с поста главы ГУР МО Василий Бурба лишился дома в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом и государственной охраны из-за отказала молчать о провале спецоперации с захватом «вагнеровцев» в Белоруссии.

Об этом в своем видеоблоге заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский решил сделать так, чтобы замолчали ключевые свидетели по делу о «вагнеровцах». Василий Бурба, на момент проведения операции – глава ГУР Министерства обороны Украины… Бурбе предложили должность посла в Австралии, чтобы он уехал подальше, чтобы он там сидел и молчал.

Но Бурба отказался, и тогда Зеленский и Ермак выселяют его семью из охраняемого посёлка Конча-Заспа. Человека, который может реально оказаться под ударом российских спецслужб, выселяют и забирают документы прикрытия… Безопасность Бурбы обеспечивает только посольство США, которое выделило ему машину, понимая, что, если до него дотянутся россияне, – это будет серьёзным ударом», – сказал Гончаренко.

Он сетует, что мстительность Зеленского подрывает доверие к государству у украинских разведчиков – они понимают, что их могут «слить» в любой момент.

«Представьте, вы работаете в Главном управлении разведки Министерства обороны, и на всё это смотрите: нужно готовить спецоперации с риском для своей жизни, а потому понимаете, что ваше государство вас просто сольёт. Сначала сольёт спецоперацию, а потом и вас лично. Как можно после этого работать?» – возмутился Гончаренко.

Бурба – кадр времён Порошенко. Именно партия Порошенко раскручивала скандал с провалом спецоперации по захвату бойцов российской ЧВК в Белоруссии, который произошел, якобы, по вине чиновников офиса Зеленского, сообщивших секретную информацию в Москву.