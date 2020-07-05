Геращенко рассказала, как киевские переговорщики «прохлопали» Цемаха

05.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Начальник Первой Славянской бригады ПВО ДНР Владимир Цемах, которого на Украине называли «ключевым свидетелем» по делу о сбитом MH17, вошёл в список на освобождение в рамках договоренностей Киева с Москвой исключительно из-за террориста Олега Сенцова и ему подобных в российском обменном списке.

Об этом эфире «5 канала» заявила бывшая вице-спикер Верховной рады, депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы требовали, чтобы за русских нам были отданы Владимир Балух, Олег Сенцов, Роман Сущенко и все, кто был в российской тюрьме. Это осуществилось только когда Владимир Путину понадобился Владимир Цемах, мы бы Цемаха так легко не передавали, так же, как и «Беркут».

Потому что пять лет я выдерживала невероятное давление в минской ТКГ от русских и их марионеток с требованием передать «Беркут», но наша позиция была в том, что сначала должен был состояться суд и приговор, потому что ненаказанное зло, ненаказанные на майдане убийства, они создают ужасный прецедент», – заявила Геращенко.

Напомним, ранее экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк признался, что представители Украины зарабатывают деньги на обменах пленными с республиками Донбасса, забирая в качестве задержанных проворовавшихся бизнесменов, осужденных в ДНР и ЛНР.

Кроме того, Украина делала попытку похитить из ДНР дочь Цемаха, чтобы шантажом выманить «свидетеля» на свою территории. Тогда в ходе проваленной спецоперации погибло пять спецназовцев.