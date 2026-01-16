Германия должна срочно вернуться к закупкам газа из России — лидер «АдГ»
Германия должна вернуться к закупкам энергоносителей из России, в частности, восстановив поставки по «Северному потоку». Это – основное условие восстановления работы промышленности и, соответственно, роста экономики.
Об этом в эфире телеканала ServusTV On заявила сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы, в первую очередь, зависим от дешевого природного газа и нефти из России. Вы должны сказать это очень четко, это была бизнес-модель Германии на протяжении десятилетий, которая, в первую очередь, позволила нам добиться успеха, благодаря наличию дешевых ресурсов. И мы определенно должны снова иметь дешевое энергоснабжение. В противном случае мы больше не конкурентоспособны, и все рабочие места будут потеряны… Мы должны сосредоточиться на политике, которая приносит нам пользу, и это включает в себя запуск Северного потока!», – подчеркнула она.
«Мы говорим совершенно ясно. Открытые каналы для всех сторон. И мы — единственная партия в Германии, которая может говорить с Россией, а также с США и с Китаем.
Китай также является важнейшим внешнеторговым партнером наряду с США для Германии. И мы также будем стремиться к тому, чтобы мы могли снова получать нефть и природный газ из России.
Это самый дешевый вариант, и соответственно, наша промышленность снова была бы освобождена. Потому что вся наша бизнес-модель просто разрушена взрывом «Северного потока», санкционной политикой. И это причина, по которой мы так подавлены», – заключила Вайдель.
